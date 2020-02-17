"عايزين يخرجوا الأهلي".. الحلفاوي يعترض على حكم الأهلي وصندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الأهلي وصندوانز في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي: إصرار واضح من الكاف على إخراج الأهلي من البطولة بتعيين هذا الرجل للأهلي بالذات وفي مباراة العودة الحاسمة للتأهل، ننتظر أن يتحرك الأهلي مدعوما بسوابق هذا الحكم وإن استدعى الأمر نرفعه لـ"فيفا".

وأثار الحكم الجامبي جاساما الجدل لجماهير الأهلي، بعد أن انتهت مباراة العودة صنداونز بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف وسط اتهامات بتعمده ارتكاب الأخطاء ضدهم، وبكاري جاساما هو حكم جامبي، يُعد أحد أبرز الحكام على الإطلاق في القارة السمراء في الفترة الأخيرة، ما جعل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضعون كامل ثقتهم به من أجل إدارة أهم الأحداث الكروية والتي كان آخرها نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2017 بين الأهلي والوداد، والذي انتهى بتتويج الفريق المغربي باللقب.