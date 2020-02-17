خالة فنانة شهيرة ورحلت بعد زوجها الفنان الكبير.. ما لا تعرفه عن جمالات زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في حي السيدة زينب بالقاهرة، وبالتحديد في 16 فبراير 1919، جاءت إلى الدنيا الفنانة جمالات زايد، التي بدأت فيما بعد التمثيل بالإذاعة المصرية، واشتهرت بأدوار (أم بندق) في المسلسل الإذاعي الشهير (ساعة لقلبك)، ودور (أم علي) في المسلسل الإذاعي (عيلة مرزوق أفندى).

ونرصد لكم في هذا التقرير، بمناسبة ذكرى مولدها، 10 معلومات عن الفنانة الكبيرة جمالات زايد:

- بدأت جمالات مشوارها السينمائي في عام 1945 في فيلم (كازينو اللطافة) مع محمد عبدالمطلب، وسامية جمال تلاه (كانت ملاكا) عام 1947 مع ماري كويني وفاتن حمامة ويحيى شاهين.

- توالت أعمال جمالات بعد ذلك حتى بلغت 110 أعمال تقريبا، ومن أشهرها: (الستات ميعرفوش يكدبوا، وعريس مراتي، وسر طاقية اﻹخفاء، وجسدت به دور والدة عبدالمنعم إبراهيم).

- نحتفل هذا العام بعيد ميلادها الأول بعد المائة.

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- تألقت جمالات زايد بشخصية المرأة "الحشرية، واللتاتة، والرغاية، ذات النمط الشعبي، لذا تجد أن أغلب أدوارها يدور حول هذه الشخصية، إلا أنها استطاعت أن تمذج هذا بخفة ظل وكوميديا.

- هي خالة الفنانة الراحلة معالي زايد.

- عملت جمالات زايد في المسرح، مع فرقة الريحاني، وكذلك مع فرقة إسماعيل ياسين، لكن معظم هذه الأعمال لم يتم تصويرها تليفزيونيا، ومن صور منها مثل مسرح إسماعيل ياسين، ليس له أثر لضياع إسماعيل ياسين المسرحي بسبب خطأ من فني سجل على شرائط المسرحيات جلسات لمجلس الشعب.

- كان آخر أعمالها دور "أم سحلول " في مسلسل عودة الروح في عام 1977.

- تزوجت الفنانة جمالات زايد من الفنان (محمد الديب)، والذي عملت معه في مسرح الريحاني.

- رحل الفنان محمد الديب عن عالمنا في نهاية عام 1979، وبعدها بأشهر قليلة رحلت زوجته جمالات زايد في في 12 سبتمبر 1980.