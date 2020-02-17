أول رد فعل من حسن شاكوش على قرار "منع مطربي المهرجانات من الغناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رفض مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، اليوم الأحد، التعليق على قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنع المنشآت والمراكب النيلية السياحية من التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية.

وقال شاكوش، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه ليس لديه أي تعليق أو رد حول قرار نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يلتزم الصمت حاليًا بشأن هذا الموضوع.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

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وكان شاكر قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن مجلس النقابة، سيُعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدًا رفضه لما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد مطربي أغاني المهرجانات، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى علي الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن هناك أيضا شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي، واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

يُذكر أن حالة الغضب سادت الشارع المصري بسبب جملة "خمور وحشيش" في مهرجان "بنت الجيران" أثناء حفل الجمعة الماضي باستاد القاهرة.

