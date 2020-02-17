ليدي غاغا تثير الجدل في عيد الحب .. ماذا فعلت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2020 01:45 صباحاً - يبدو أن النجمة الأمريكية ليدي غاغا Lady Gaga لا تملّ حركات الجنون والتصرفات المثيرة للجدل. وأحدث حركات جنونها كانت في عيد الحب حيث حرصت على إيصال رسالة لجمهورها تعبر فيها عن معارضتها لعيد الحب ولموروثات الحب المتعارف عليها.



وفي التفاصيل فإن غاغا تحدت الموروثات الثقافية التي تشترط تقدم الشاب لطلب يد الفتاة على اعتبار أنها تمييز قائم على نوع الجنس، لذا، نشرت تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر قلبت فيه جميع الموازين .



وعمدت النجمة المثيرة للجدل إلى خطبة نفسها بنفسها بما أسمته " الحب الذاتي" بل حتى أنها وضعت خاتماً بإصبعها الأوسط.

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وبحسب التقارير فإن هدف ليدي غاغا من وراء حركتها الغريبة هو أن تشجع الناس على اتخاذ الخطوة التالية في علاقاتهم متى أرادوا، وليس فقط في عيد الحب وعدم اتباع الفكرة التقليدية عن النساء اللاتي يخطبن الرجال كل سنة.



وكتبت مغنية البوب البالغة من العمر 33 عاماً: "أي شخص يعرفني يعرف أنني أعتقد أن أي شخص من أي هوية جنسية يجب أن يكون قادرا على التعبير عن أي فعل ينتمي للحب إلى أي شخص آخر في أي يوم من أيام السنة".



وتابعت في تغريدتها: "لذا قررت أن أقول نعم لنفسي! وارتدي هذا الخاتم اليوم بفخر ليتذكر الجميع أن الإذن الوحيد للتعبير عن مشاعر الحب يأتي من داخلك".



وفي إشارة إلى تقليد ينص على أن المرأة لا يمكنها أن تتقدم إلى الرجل إلا في 29 شباط/فبراير - الذي يأتي مرة واحدة كل أربع سنوات خلال سنة كبيسة - قالت غاغا: "إن فكرة أن المرأة لا يمكنها أن تتقدم إلا لرجل في يوم واحد كل أربع سنوات هي فكرة سخيفة تماما!".



يذكر أن غاغا على علاقة مع الممثل برادلي كوبر وسبق أن خاضت علاقتي حب سابقتين الأولى مع الممثل تايلور كيني في العام 2015، ولكنهما انفصلا بعد أكثر من عام.



والثانية في نوفمبر 2017 مع كريستيان كارينو لكنهما عادا وانفصلا في وقت لاحق .