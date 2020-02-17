وفاة نيكيتا بيرل واليجوا بعد صراع مع المرض

توفت الفنانة العالمية نيكيتا بيرل واليجوا

، عن عمر يناهز الـ 15 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدماغ.

يذكر أن الفنانة العالمية نيكيتا بيرل واليجوا

شاركت سابقًا في بطولة فيلم Queen of Katwe، وهو من تأليفتيم كراذرز، وإخراج ميرا ناير، وبطولة كل من نتاري جيما مباهو مويني، ديفيد أويلو، لوبيتا نيونجو، تارين كيز، مارتن كابانزا، مدينة نالوانجا.

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وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من أوغندا تتدرب لتصبح بطل العالم في لعبة الشطرنج، وتنفتح أمامها مدارك العالم.