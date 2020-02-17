ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بمسرح فوزي فوزي

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، التى تقام فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى ووسط أجواء إحتفالية وحضورجماهيرى كبير من أهالى المحافظة.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواءأشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنةبمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان.

جاء ذلك بمشاركة واسعة لـ 23 فرقة للفنون الشعبية تضم400 فنان وفنانة منها 13 فرقة أجنبية وعربية و 11 فرقة مصرية حيث أستهل حفل الإفتتاحبالسلام الوطنى، أعقبه تقديم أوبريت " نورت مصر " لفرق الفنون الشعبية المشاركة،فيما قدمت الفرق الدولية والعربية والإفريقية والمصرية المشاركة عروضها الفنية المتنوعةوالتى تعبر عن ثقافات وتراث هذه الشعوب في مشهد و تلاحم فني بتبلوهات متنوعة ، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامةلقصور الثقافة، والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات البرلمانيةوالجامعية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، على أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيمالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عنسعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف

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أنحاء المحافظة وسط مشاركةكبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقيةمما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمانوالإستقرار.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية، بأن أسوان تنظيم الفعاليات والأنشطةالثقافية والفنية العديدة خلال فبراير الحالى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصادوالثقافة بالقارة السمراء حيث تم أمس تنظيم الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى لأفلامالمرأة فى نسخته الرابعة، واليوم يستكمل بهذا المهرجان بما يمثل إضافة هامة للخريطةالسياحية ، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدةجوهرة النيل الساحرة والتى تعتبر نموذجاً فريداً لعبقرية الإنسان والمكان بموقعها المتميز، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها ، لافتاً إلى أنذلك يرجع لما تمتلكه أسوان للعديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية ، علاوةعلى مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى المرتبط بإفريقيا ، والذى يعكسروح الأصالة وعراقة التاريخ.

وقدم أشرف عطيةشكره لوزارة الثقافة على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الثقافى

والفنى ، وتحقيقأهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب .. وفى نفس السياق قدم الدكتور أحمد عواض شكره لمحافظأسوان على التعاون والتسهيلات المختلفة التى تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجاناتالعديدة ، مؤكداً على أن أسوان تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركةالواسعة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف، وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن الفرق المشاركة فى الفعاليات هى روسياضيف شرف المهرجان، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإماراتوالمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين ، بجانب فرق الوادى الجديد ومرسىمطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين وتقوم الفرقبتقديم عروضها أيضًا فى مختلف المواقع الثقافية والرياضية والشبابية والجامعية.وأوضح أن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون شهدت اليوم تنظيم ديفيليه المراكبالشراعية على صفحة نهر النيل الخالد والذى شهد تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوانسواء على متن الفنادق العائمة أو أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية ، بجانب تفاعل مواطنىأسوان أيضاً وهو الذى يجسد روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظةالعريقة ، بالإضافة إلى تقديم فقرات لفرق الفنون الشعبية بالسوق السياحي.

وشهدت الفعاليات تفقد وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئيةلعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذى يضم العديد من المشغولات التى تجسد الطرازوالطابع الأسوانى الأصيل، وعقب ذلك قامت الوزيرةوالمحافظ بتفقد معرض الفنون التشكيلة الذى ضم 38 عمل فنى للخزف والطباعة والتصوير والنحت.

