بالصور.. 200 شاب وفتاة في ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أقيم أمس حفل ختام ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، للعام الرابع علي التوالي، بمشاركة ما يزيد عن ٢٠٠ شاب وفتاة من محبي فن السينما من محافظة أسوان ومدينة القصير وسفاجا بالإضافة إلى ٢٥ طالب كمستمعين من مدن أخرى.

وقدمت ورشة الرسوم المتحركة للأطفال ٣ أفلام سينمائية كتجارب أولي و٥ أفلام رسوم متحركة بتقنية الاستوب موشن ، كما قدم قسم الرسوم المتحركة للكبار فيلمين رسوم متحركة بهدف تعريف الشباب علي برامج التحريك المعتمدة عالميًا.

وانتهي الحفل بعرض ٤ أفلام روائية قصيرة لأول مرة في ورش أسوان تحت إشراف المخرجة ندين صليب ونخبة من صناع السينما علي رأسهم الأستاذ كمال رمزي رئيس المهرجان القومي للسينما ، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والمنتجة درة بشوشة والناقدة السينمائية خيرية البشلاوي، والسفير المفوض إبراهيم العافية سفير الاتحاد الأوربي

بمصر الذي أعلن دعمه لورش الدورة الخامسة من المهرجان.

وقال سيد عبد الخالق مدير إدارة الورش إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تطوير الأفلام التي تم صناعتها في الورش وعمل نسخ منها بعد مونتاجها لعرضها في برنامج عروض معهد جوته الثقافي في القاهرة.

واستكمل "سيد" الحديث قائلاً: "أولي الورش التي دشنها المهرجان لهذا العام "ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين" للمخرجة نادين صليب والورشة معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 سنة على صناعة الفيلم وشارك كل المقبولين فى الورشة فى صناعة فيلم وثائقي.

كما أقام المهرجان "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين" بالتعاون مع حصالة فيلم تحت إشراف "هالة لطفى"، وهي مخرجة ومنتجة مصرية أخرجت

عدد من الأفلام التسجيلية قبل أن تقوم بإنتاج وإخراج فيلمها "الخروج للنهار"، واهتمت الورشة بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام ويملكون معرفة نظرية وعملية عن السينما التسجيلية الطويلة.

كما أقام المهرجان أيضا ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان واهتمت الورشة بتعليم السيناريو وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى، ودشن المهرجان ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال بالتعاون مع مدرسة الرسوم المتحركة بالقاهرة "الجيزويت" تحت إشراف المخرج والمنتج والفنان التشكيلي إبراهيم سعد مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة، واهتمت الورشة بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة.

وعقد المهرجان ورشة أسوان للرسوم المتحركة تحت إشراف "د. أشرف مهدى"، وهو منتج ومخرج ومدرس بكلية الفنون الجميلة القاهرة، وساهمت الورشة في تدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة فى معرفة أساسيات التحريك فى أفلام الرسوم من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات.

Advertisements