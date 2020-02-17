26 فبراير افتتاح معرض الفنان فاروق حسنى

تحت رعاية د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة يفتتح معرض الفنان فاروق حسنى بحضور الأستاذ الدكتور خـــــالـــــــد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية و الأستاذة داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون والفنان / إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 بمجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " بالزمالك. وقــــــد صــــــرح إيهاب اللبان مـــديـــر مجمع الفنون ان المعرض يحتوى على 52 عملاً فنياً من أحدث إنتاجات الفنان مابين عامى 2018 و 2019 ويعود الفنان فاروق حسنى فى هذا المعرض إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها فى الثمانينات من القرن الماضى إلى جوار تجربته التجريدية التى عكف على تقديمها عبر تاريخه الفنى الكبير . ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2020

فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 بمجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " بالزمالك. وقــــــد صــــــرح إيهاب اللبان مـــديـــر مجمع الفنون ان المعرض يحتوى على 52 عملاً فنياً من أحدث إنتاجات الفنان مابين عامى 2018 و 2019 ويعود الفنان فاروق حسنى فى هذا المعرض إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها فى الثمانينات من القرن الماضى إلى جوار تجربته التجريدية التى عكف على تقديمها عبر تاريخه الفنى الكبير . ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2020

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