ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الكوميدي اللبناني ​عباس جعفر​ عن حقيقة خلافه مع الإعلامية اللبنانية ​ديما صادق​، نتيجة إختلاف في الآراء السياسية، وعن المصالحة التي تمّت بينهما في برنامج "بيت الكلّ" الذي يقدّمه الممثل اللبناني عادل كرم على شاشة "أم تي في".

وتحدّث عباس جعفر عن رأيه بالثورة في لبنان وعن معاناة المواطنين، والوزارة التي يرغب في توليها في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأشار عباس في حديثه إلى مسلسل جديد يقوم بتصويره سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وأكد أنه لم يجد أحداً مناسباً يؤدي تتر المسلسل سواه.

وفي التفاصيل أجاب عباس جعفر على العديد من الأسئلة في هذا الفيديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- عباس جعفر:"أريد وزارة الزراعة..وخلافي مع ديما صادق كذبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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