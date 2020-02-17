نوال الزغبي "قوية" على الجرح في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - نجحت الفنانة ​نوال الزغبي​ بأن تحاكي كل شخص تألّم من الحب، وتعالى على أوجاعه وقرر أن يكون قوياً لا تغلبه الجراح.

فقد تميزت أغنية نوال "القوية" عن سابقاتها من أغانيها، فلم تقدّم لجمهورها أغنية مفعمة بالرومانسية والشوق تزامناً مع عيد الحب، بل قررت أن تلقّن الحبيب الخائن درساً مفعماً بالقوّة والنضج والكبرياء.

وهنا نُثني أيضاً على كلام الأغنية للشاعر اللبناني مازن ضاهر، الذي كتبها بإحساس وشغف، فخلت من السطحية والتكرار.

"كل جرح وأنا بخير تنعاد عليك المواجع"، عبارة تختصر الكثير من الكرامة، والتخلص من آثار جراحات الحب التي زرعها الحبيب الخائن.

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