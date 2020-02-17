أمل العنبري شُبّهت بـ كيم كارداشيان.. وندمت على خضوعها لعمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - ولدت الفنانة​أمل العنبري​يوم 16 نيسان/أبريل عام 1987 في ​المغرب​، وحاصلة على الجنسية ​البحرين​ية.

إنطلاقتها كانت في برنامج "​ستار أكاديمي​"، بموسمه الرابع عام 2006، وبعد خروجها من البرنامج إستقرت في ​بيروت​.

دخولها مجال التمثيل

إنتقلتأمل العنبريإلى ​الكويت​ للعيش مع خالتها عام 2010، ودخلت الى المعهد العالي للفنون، لكن تم سحب قيدها لاحقاً، لأنها كانت ملتزمة مع المخرج ​محمد دحام الشمري​ في عمل بالبحرين، ظناً منها أن عملها بالوسط الفني سيعطيها خبرة، توازي تلك التي سوف تتعلّمها في المعهد.

ودخلت عالم التمثيل كأول خطوة مع المخرج محمد دحام الشمري، بعد أن إختارها لتشارك في مسلسل "بعدك طيب"، بعد أن أتقنت اللهجة الكويتية خلال إقامتها في الكويت، وقدّمت بعدها العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح والسينما.

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت فيهاأمل العنبري، نذكر "أسرار القلوب"، "شر النفوس 3"، "زوارة خميس"، "للحب زمن آخر"، "الجليب"، "ليلى 3"، "الملكة"، "فرصة ثانية"، "المزواج 2"، "الحب المستحيل - حلقات منفصلة"، "بين الماضي والحب"، "أرواح"، "الناس أجناس 2"، "أحببتك منذ الصغر"، "جود"، "​عطر الروح​"، و"بطران عايش يومه".

كما شاركت في مسرحيتين، وهما "أبطال السلاحف" و"فايتي وسبيدي"، وفيلمين هما "باك تو كويت" و"حبيب الأرض"، كما قدّمت برنامج "سوالف ضحى".

تجربتها في الغناء

قدّمتأمل العنبريأغانٍ منفردة عديدة، أوّلها "روح إبعد بعيد" من كتابتها وألحانها، وأصدرت بعدها أغنيتين خليجيتين الأولى بعنوان "رضيت بالمر"، وصورت الكليب الخاص بها في الكويت، من كلمات مشعل الزاير، ألحان نايف ناصر، وتوزيع بدر كرم، وأغنية لبنانية "كثير كثير"، من ألحان ​طارق أبو جودة​ وكلمات ​إلياس ناصر​، وتوزيع ​ميشال فاضل​.

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أمل العنبري تكشف عدد زيجاتها

تزوّجتأمل العنبريمن مصمم الأزياء اللبناني المقيم في الكويت أسامة فحام، في عام 2008، وهذا ما جعلها تبتعد عن الساحة الفنية لفترة من الزمن، لكن سرعان ما إنفصلت عنه في منتصف عام 2009، لتعود إلى الفن مجدداً، ثم تزوجت من رجل أعمال بحريني وحصلت على الجنسية البحرينية، ثم إنفصلت عنه.

وتحدّثت أمل العنبري في مقابلة صحفية عن عدد زيجاتها، وعن الأسباب التي أدت لعدم إستمرارها، وقالت إنها تزوجت مرتين، وعلى استعداد للزواج مرة ثالثة، مشيرة إلى أنها لا تجد أي عيب في أن تتزوج المرأة أكثر من مرة، وأنّ من يرون غير ذلك فهم من عصور متأخرة جداً.

وأكدت أنها لا زالت متمسكة برأيها بعدم الزواج من شخص غير مقتدر مادياً، لافتة إلى أن الزواج ينتج عنه أطفال يحتاجون لكثير من الأموال، من أجل العيش بمستوى جيد وتلقي تعليم جيد، لذلك من المستحيل أن تتزوج من شخص، لا يستطيع توفير حياة كريمة لها ولأبنائها في المستقبل.

كما كشفتأمل العنبريأن السبب الرئيسي في فشل زيجاتها، وهو إنشغالها بعملها الفني، ما جعلها لا تستطيع التوفيق بين حياتها الزوجية والفن.

تشبيهها بـ ​كيم كارداشيان​

علّقتأمل العنبريفي مقابلة تلفزيونية على تشبيه الكثير من متابعيها لها، بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قائلة: "جسمي عربي مثلها.. هي تمتلك نفس مواصفات الجسم العربي"، وأضافتْ: "جسمها زي أجسام العرب تتميز بنفس خصر العرب وهذا زين كلنا نطمح يكون عندنا خصر صغير".

وكشفت أنها تشعر بندم شديد لإسرافها في الخضوع ل​عمليات التجميل​، موضحة: "اللي أنا سويته في وجهي أوفر في النهاية لأن وجهي ما كان يحتاج هذا الكم من الفيلر وصلت لمرحلة الإدمان على الإبرة".

وأضافتأمل العنبري: "أنا انتقدت نفسي بنفسي شفت شكلي في التلفزيون ما عجبني.. يعني الآن أشوف وجهي طبيعي ما فيها تضاريس ما لها داعي.. خصوصاً إن عندنا مستوى التصوير والكاميرات مو بالدقة اللي تقدر تخفي العيوب بالعكس تبرزها".