ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص لموقعنا مع الفنان اللبناني ​زياد برجي​، تحدث عن مشاركة مقدم البرامج ​هشام حداد​، في فيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ" ورأيه به، كما تحدث عن رأيه بأغنية "قلبي يا قلبي " الجديدة للفنانة ​نانسي عجرم​ وأغنية الفنانة مايا دياب الجديدة التي تحمل عنوان "أنا" وهي من كلماته وألحانه.

ورد زياد على سؤالنا عما كان سيفعله، لو كان مكان زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، حين تعرض لمحاولة السرقة في منزله.

تفاصيل اللقاء تجدونها في الفيديو المرفق.

تجدر الإشارة أن زياد برجي يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه "يوم إيه يوم لأ"، وأيضاً بأغنية الفيلم "أنا وياك".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-زياد برجي :هشام حداد "الأخطبوط"..وهذا ما أقوم به لو تواجدت مكان زوج نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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