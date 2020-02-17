ميرنا وليد - بيروت - لم تغب يوما شمس الاغنية اللبنانية ​نجوى كرم​ عن وطنها، فحملت بصوتها إسمه الى العالم، ومن خلال أغنيات تجمع الكثير من الحب على مختلف انواعه نجحت في إيصال هذه اللهجة الى المنطقة العربية والعالم.

الحب دائما ما كان حليف نجوى وجمهورها على مدى سنوات طويلة، هو الأوفى لإبنة زحلة وكل لبنان.

وبمناسبة عيد الحب ومن وسط بيروت إختارت نجوى ان تطلق هاشتاغ "لبنان بقلبنا"، إحتفالاً بعيد الحب مع وطنها بظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا. فتجمع عدد كبير من جمهورها، وتم نثر أوراق حمراء اللون مع الهاشتاغ وإمضاء نجوى كرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هكذا عاشت نجوى كرم يوم عيد الحب في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.