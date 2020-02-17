ليزا دبس ممثلة بارعة مقنعة وطبيعية في "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة ​ليزا دبس​ في مسلسل "​العودة​" من خلال دور شقيقة البطلة دانييلا رحمة الكبرى والتي تعاني من ازمات على اصعدة مختلفة ابرزها ماضيها وحياتها العاطفية.

وان اردنا ان نكون منصفين، فإن ليزا تثبت مجددا انها ممثلة من الطراز الرفيع، صاحبة أداء تمثيلي مقنع ورائع وطبيعي وعفوي، وهي من الممثلات اللواتي لم يأخذن حقهن بعد جماهريا، نظراً لموهبتها الكبيرة.

فالمشاهد التي قدمتها ليزا في الحلقات الاولى من المسلسل وحتى اليوم ملفتة الى حد الإبهار من دون تصنع او مجهود.

المسلسل يعرض على MBC4، من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، مجدي مشموشي، جمال حمدان، ليزا دبس، من كتابة رائد أبو عجرم، معالجة درامية طارق سويد، وإخراج إيلي السمعان.

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