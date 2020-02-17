ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​ عن إحتمال دخوله عالم التمثيل في الفترة المقبلة، بعد نجاحه في عالم الغناء وأدائه التمثيلي المميز في فيديو كليباته الغنائية. وأشار في حديثه لموقع "الفن" إلى شروطه لخوض هذه التجربة التي يفكر في إجرائها لمرة واحدة فقط.

كما كشف عن جولته الأخيرة في أميركا ولقائه بالجالية اللبنانية، وأشار إلى أن الأجواء كانت وطنية في الحفلات بسبب ما يمرّ به لبنان من ظروف سيئة.

ويستعد الفنان ناجي أسطا إلى طرح أغنية جديدة بعنوان "أقرب شخص"، من كلمات الشاعر مازن ضاهر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وسيصورها كفيديو كليب تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ناجي أسطا: سأدخل مجال التمثيل مرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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