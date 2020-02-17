خاص بالفيديو- سوزان نجم الدين برد قاسٍ على منتقدي فيديو "كورونا" وتعلق على مشاكل نسرين طافش

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ واحدة من أكثر الشخصيات الفنية إثارة للجدل، ولاسيما عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومؤخراً تعرضت نجم الدين للكثير من الإنتقادات "الساخرة" بسبب نشرها فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن فيروس "​كورونا​" وتعطي المتابعين بعض الإرشادات للوقاية منه.

ومن هنا وفي لقاء خاص لموقع "الفن" مع نجم الدين، سألناها عن هذا الموضوع، وكيف ترد على هذه الإنتقادات.

وتحدثنا معها أيضاً في الكثير من المواضيع، منها تعليقها على زج إسم زميلتها الممثلة السورية ​نسرين طافش​ في أكثر من مشكلة شهدها الوسط الفني، وهل هناك من خلاف بينها وبين زميلها الممثل السوري ​باسم ياخور​، وذلك بعد السجال الذي حصل بينهما سابقاً بسبب إستضافتها في برنامجه "أكلناها"، وأيضاً تعليقها على حادثة سرقة منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

لمعرفة ما قالته نجم الدين تابعوا الفيديو المرفق.

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