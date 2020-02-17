منال عمارة عاشت قصة حب فاشلة مع فنان.. وخلاف مع مريم الدباغ

ميرنا وليد - بيروت - ​منال عمارة​ هي مغنية ومذيعة وممثلة تونسية، عرفت بتقديمها برنامج موزيكا وفرجة على قناة تونس 7.

كما عرفت بجرأتها في تصاريحها، التي كانت تطلقها بين الحين والآخر من دون خوف أو تردد.

نشأتها

ولدت منال عمارة في تونس يوم 7 شباط/ فبراير عام 1981، وإشتهرت باسم عائلتها "عمارة".

شجعتها عائلتها منذ صغرها لتنمية موهبتها، فبعد أن تخرجت من الجامعة بدأت تبحث عن طريقها لدخول عالم التمثيل والفن، فكان أول أدوارها عام 2004 ضمن مسلسل "حسابات وعقابات"، للمخرج الحبيب المسلماني، وتأليف علي اللواتي، وكان العمل من بطولة يونس الفارحي وسوسن معالج ودرة و​سناء يوسف​ وهشام رستم.

بداية مسيرتها الفنية

بعد نجاحها في المسلسل الأول، شاركت منال عمارة بفي سلسل "شعبان"، والذي عرض في رمضان، وكان العمل من إخراج سلمى بكار، وتأليف جلال الدين السعدي. وفي عام 2006 بدأت تحصل على أدوار أهم، وأصبحت تظهر موهبتها أكثر، خصوصاً بدورها في مسلسل "حياة وأماني".

ظهرت ضيفة شرف في الموسم الثالث من مسلسل "شوفلي حل"، ثم حصلت على دور رئيسي بالموسم الرابع عام 2007.

أول عمل سينمائي لمنال عمارة كان عام 2008، في فيلم "الحادثة" إخراج رشيد فيرشيو، والعمل كان من بطولة سناء يوسف ومحمد علي بن جمعة. عام 2009 شاركت في مسلسل "أقفاص بلا طيور"، ثم غابت لفترة عن الأضواء، إلا أنها إتخذت قرار العودة عام 2012 عبر مسلسل "لأجل عيون كاترين"، للمخرج حمادي عرافة والكاتبة رفيقة بوجدي، وبطولة درصاف مملوك عيسى حراث، معز التومي، قابيل السيّاري، وسنية السافي.

في عام 2015 أدت أغنية المسلسل الدرامي "الريسك" للمخرج نصر الدين السهيلي، ومن بطولة عاطف بن حسين، صالحة النصراوي، محمد علي بن جمعة، ثم غنت مقدمة مسلسل "اللي ليك ليك" عام 2018.

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فنانة سرقت خاتمها

تعرّضت منال عمارة للسرقة من قبل فنانة معروفة، لكن بعد فترة إتصلت بها هذه الفنانة وإعتذرت منها، وشكرتها لأنها لم تكشف عن هويتها. وقالت منال عمارة في مقابلة إذاعية: "خليها ما نفضحهاش..هي ليست الجريمة الوحيدة التي أتستر عليها بل أحد الإعلاميين ألحق بي ضررا وخيرت عدم مقاضاته والتستر على جريمته أيضاً.. أنا المتضررة في الحالتين واخترت التستر.."

قصة حب فاشلة مع فنان

في عام 2016 نشرت منال عمارة منشوراً عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث فيه عن زواجها المرتقب، وأعلنت أنها بدأت التحضيرات له وإشترت فستان الزفاف، كما أكدت أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية لشراء خاتم الزواج، من دون أن تكشف عن هوية زوجها. ونشرت صورة تجمعها مع فنان الراب التونسي العالمي ​كادوريم​، وصرّحت أنه حبيبها وزوجها، هذه العلاقة لم تتكلل بالزواج، ففي عام 2018 كشفت بأنها أحبت لمرتين فقط، القصة الأولى كانت منذ عام 2013، كما عاشت قصة حب مع فنان، إلا أن عائلته رفضتها فلم تكمل العلاقة.

وفي عام 2020 قالت إنها تعيش قصة حب حقيقية، ستتوج قريباً بالزواج، وأنها بصدد تحديد تاريخ للإحتفال بزواجها، إلا أنها رفضت الكشف عن هوية زوجها، مؤكدة أنها نشرت صوراً كان متواجداً فيها، إلا أنه يبدو أن الجمهور لم ينتبه لذلك.

خلافها مع ​مريم الدباغ​

إندلعت حرب كلامية بين منال عمارة ومريم الدباغ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلتا الشتائم. وتوجّهت الدباغ لعمارة بدعوتها للعب بـ"الكرتوش''، لترد عليها الأخرى أنها منشعلة حالياً بجمع النقود، ولا وقت للعب.

وبين منال عمارة ومريم الدباغ قصة طويلة من الخلافات، فكانت عمارة قد صرّحت أن الدباغ تعيش حياة صعبة، عكس ما تظهره في البرامج التلفزيونية، ليشتعل الخلاف بينهما.