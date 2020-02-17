موجز الفن- ترحيل أنجي خوري مجدداً من لبنان وأنغام مصابة بهذا المرض الذي يهدد صوتها

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية النيابة العامة تتخذ قراراً جديداً في قضية سارق فيلا نانسي عجرم تطور مفاجئ في أزمة محمد رمضان والطيار ناصيف زيتون يتغزل بحبيبته في عيد الحب الحكم بالسجن عامين لمتهمين في قضية فضائح المشاهير.. وما مصير دنيا بطمة؟ جوزيف طوق: هذا سبب خلاف رامي عياش معي وهكذا تعرضت للضرب خلال الثورة "الفن" يكشف عن مفاجأة تامر حسني في ألبومه الجديد خاص الفن- شكران مرتجى تنضم إلى سلاف فواخرجي وأمل عرفة

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