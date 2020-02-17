هذا ما حققته آمال ماهر في أغنية عيد الحب الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيديو كليب الفنانة المصرية ​آمال ماهر​ "ماتسبنيش" على يوتيوب مليون و300 مشاهدة وهي التي اصدرتها بمناسبة عيد الحب. والاغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي"، وتم طرحها تزامنا مع عيد الحب 2020.

وقد أحيت آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" الذي أحيته يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في التجمع الخامس، حيث قدمت مجموعة من أروع أغانيها وفاجئت الجمهور بديو أغنية قالوا بالكتير مع تامر عاشور وقدمت أغنية جديدة بعنوان أنت وحدك .

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