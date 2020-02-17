سمية الخشاب في باريس لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - سافرت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والذي يستمر حتى 19 من الشهر الحالي، داخل معهد العالم العربي بباريس، بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

وعبرت الخشاب عن سعادتها بوجودها هناك لحضور فعاليات المهرجان مع كبار نجوم مصر والوطن العربي.

ومن نجوم الفن والإعلام المشاركين في المهرجان الممثلة يسرا ليلى علوي وإلهام شاهين وسمية الخشاب، وخالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، رانيا فريد شوقى، والفنانة السورية كندة علوش، وغيرهم.