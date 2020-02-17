8 ملايين مشاهدة في 5 ايام لهذه الأغنية لـ رامي جمال

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان ​رامي جمال​ نجاحا كبيرا من خلال أغنية "سقف" التي طرحها منذ حوالى 5 أيام من ألبومه الجديد "أنا لوحدي" ووصل بها الى 8 مليون مشاهدة وتصدر بها الترند نظرا لاختلاف فكرتها كما تصدر أيضا التريند بعدة أغاني منها "بيهم كلهم" و"استغنيت" وغيرها .

رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.