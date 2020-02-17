تراند اليوم : طفلة فيلم “الحفيد” ضيفة “كلام ستات”

يستضيف برنامج “كلام ستات” الذي تقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي على قناة ON، في حلقة غدا الإثنين، الفنانة ميرفت العايدي.

تتحدث العايدي عن الشهرة الكبيرة التي حققتها من خلال دورها في فيلم “الحفيد”، وكواليس الفيلم الذي شاركت فيه في طفولتها، وتعاونها مع الفنانين عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار.

كما يعرض البرنامج فقرة “بيقولك” المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة “الرغي الجميل” تستضيف فيها ضحى حسين، مصممة إكسسورات.

يذكر أن برنامج “كلام ستات” يذاع على قناة ON، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.