تراند اليوم : تعرف على ما فعله رامي عياش عندما علم انه مصاب بورم سرطانى

قال الفنان رامى عياش انه كان في دبى مع اخوه شادى الذى لاخط ورم في ظهره و عندما عودنا لبيروت اخذنى للدكتور الذى قال لى انه ورم سرطانى لازم نزيله فوراً .

و أضاف عياش خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان الخبر تسرب في بيروت و انا ليس عندى اى خبره في التعامل مع الإعلام و لم يكن وقتها هناك سوشيال ميديا ، فقررت الذهاب للجبل و اغلاق تليفونى .

و تابع عياش ان هناك من خرج يهاجمنى باننى اسعى وراء السهره و منهم من يدعو لى ، و الحقيقة ان تسريب الخبر كان ضدى لانى وقتها كان البوم يا مسهر عينى حقق نجاح كبير ، و الحمد لله بعد تحليل الورم و اجراء الجراحة تبين انه ورم حميد .