تراند اليوم : رامى عياش: “أمي من المغرمين بمصر وزارت الأهرامات و الأوبرا

قال الفنان رامى عياش انه محظوظ بزوجته دليدا التي عوضته عن امه بعد وافتها و التي كانت تحبها جدا لدرجة انها هي اللى اخذت مكان امى في تجميعى انا و اخوتى و جمع العائلة .

و أضاف عياش خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان والدته كانت مغرمه بالحضارة المصرية و الفنانين المصريين حتى انه كانت تقول لى نفسى اروح المسرح اللى كنت ام كلثوم بتقف عليه لكنها كانت تخاف من ركوب الطائرات .

و تابع عياش انه اقنعها بركوب الطيارة و أتت لمصر و زارت دار الاوبر و الاهرامات و قابلت الفنان الكبير عادل امام لانها من محبينه .