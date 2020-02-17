وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة سلوي محمد علي زوجة المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، خلال حفل تأبينه الذي تم على خشبة المسرح القومي وسط حضور عدد من الفنانين، وذلك مساء أمس الخميس .

وحرص على الحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان لطفي لبيب.

وخلال الحفل تم تقديم عدد من الفقرات، منها عمل فني قصير بعنوان "حلمي عايش" من غناء النجم الكبير علي الحجار، تمثيل محمد رضوان، حمدي حسن، إسلام عباس، الطفل مازن علوان، ديكور محمد هاشم، اضاءة أبوبكر الشريف، فكرة وإخراج شادي سرور.

وفيلم تسجيلي عن المخرج الراحل محسن حلمي، وفقرة شعرية للفنان إبراهيم عبدالفتاح والفنان طارق الدويري.

كما قدم الحفل مجموعة من أغاني عرض "ليلة من ألف ليلة" آخر أعمال المخرج الراحل محسن حلمي على المسرح القومي، غناها الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي، بالإضافة إلى فيلم قصير لشهادات عن المخرج الراحل محسن حلمي من زملائه وتلاميذه.

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واختتم الحفل بإهداء درع وزارة الثقافة للفنانة سلوى محمد على زوجة المخرج الراحل محسن حلمي.