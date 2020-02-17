كلمات غزل من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الحب

أجواء الرومانسية والحب تحلق في الأجواء بمناسبة عيد الحب العالمي الموافق 14 فبراير. ويحاول البعض استغلال فرصة"عيد الحب" ليعبر للطرف الآخر عن مشاعره وهذا ما فعله حسام حبيب مع زوجته شيرين عبد الوهاب. وكتب حسام عبر خاصية القصص المصور "ستورى" على تطبيق وموقع انستغرام، متغزلا في زوجته:"أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وأنت عيلتى يا أحن قلب عليا، ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين".

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم ‏استعراضي غنائي‎ قد يهمك ايضاً: Advertisements طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب إعلامية سعودية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتطالب بمقاضاتها .‎

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