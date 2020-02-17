شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لـ كريم محمود عبد العزيز على تيك توك.. اعرف غنى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز بأول فيديو على تطبيق تيك توك، على صوت أغنية "تغيب تانى"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهوره، حيث علق الكثير على تعبيرات وجهه مع الأغنية.

@karimmahmoudabdelaziz_

♬ original sound - karimmahmoudabdelaziz_ Advertisements

وتنوعت التعليقات من جمهور الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث قال أحدهم: "تعبيرات وشك شو حلوة كتير كمل الأغنية الله يخليك"، وكتبت ياسمين: "أقسم بالله سكر.. عسل قوووى"، وعلق آخر: "على وضعك يا برنس يا أبو الرجولة الله يسعدك ويوفقك ويحفظك من كل شر يا رب العالمين".

لم تكن المرة الأولى للفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث سبق وأن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" فيديو تمثيلى من مسلسل الضوء الشارد، حيث لقى تفاعل كبيرا على السوشيال ميديا حيث جسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور "رفيع بيه"، بينما جسد الفنان أوس أوس دور "فرحة"، أبطال مسلسل الضوء الشارد.

من جهة أخرى يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى فيلم "موسى" المقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبلة 2020، وبطولة إياد نصار أحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما، الفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة.