شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تفاصيل تكريم لبنى عبد العزيز بحضور ابن توفيق الدقن وابنة عمر الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أبناء الفنانين الراحلين على حضور تكريم الفنانة لبنى عبد العزيز فى قصر السينما، ضمن برنامج "نجم وندوة"، حيث أدار الندوة الناقد طارق مرسى، وحضر كل من ماضى نجل الراحل الفنان توفيق الدقن، وميريت عمر الحريرى، والكاتب الصحفى مفيد فوزى، الذى قال عن لبنى إنها تاريخ كبير قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى أنها كاتبة صحفية كبيرة لها سلسلة من المقالات المهمة .

وقالت لبنى عبد العزيز إنها سعيدة بتكريمها داخل قصر السينما، وحضور عدد من أبناء جيلها التى كانت ترتبط معهم بعلاقات صداقة قوية.

وأضافت لبنى أنها تلقت عددا من العروض الفنية فى الفترة الماضية، ولكن طبيعة الأدوار لا ترى أنها تناسب تاريخها الفنى الملىء بالإنجازات، مشيرة إلى أن أولادها وأحفادها عوضوها عن كل ذلك.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الفنانين حاليا على علاقة تواصل معها، منهم ميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وشويكار التى قدمت معها أعمالا مهمة فى السينما.

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز مؤخرا في عزاء الراحلة نادية لطفى وأجهشت فى البكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل ”الخليج 365” معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة:" كنت متأثرة جداً فى عزاء صديقة عمرى ماجدة الصباحى، بعد خسارتى الكبيرة فى فقدان هذه الصديقة.. ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم، وتطمئن عليا وآخر مرة شوفتها كنا عند نادية لطفى".

وأضافت: "مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.."مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى".

Advertisements