شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى يجتمع بإدارة المسرح القومى لوضع خطة مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا اليوم الأحد الموافق مع إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومى، والفنانان محمد رضوان، وخالد عبد السلام نائبى مدير الفرقة وذلك بمقر المسرح القومى بالعتبة.

وأوضح الفنان إسماعيل مختار، خلال الاجتماع، رؤية البيت الفنى للمسرح لفرقة المسرح القومى وتوجهاته لأحد أعرق الفرق المسرحية فى مصر والوطن العربى، لدراستها ووضعها فى سياقها الأمثل بالعملية الإنتاجية، حيث تضم هذه التوجهات آلية إنتاج الفرقة ما بين العروض الجديدة والتى تقدم قمم المسرح المصرى من الكتاب والمخرجين لنصوص مصرية أو عالمية، لتقدم الفرقة عرضين مسرحيين جديدين بالعام على الأقل، بواقع عرض للموسم الصيفى وآخر للموسم الشتوى، هذا بالإضافة الى إعادة تقديم عرضين خلال العام من روائع عروض المسرح القومى "ريبرتوار"، وذلك فى إطار ميزانية البيت الفنى للمسرح.

كما ناقش الاجتماع الدور التنويرى والتعليمى لفرقة المسرح القومى ضمن توجهات البيت الفنى للمسرح، فبالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية تقدم عروض صباحية للطلاب من دارسى المسرح والمتخصصين بل ولطلاب الجامعات والمدارس، هذا بالإضافة إلى مشروع "القراءات المسرحية"، والذى يقدم ستة قراءات مسرحية لعروض يتم اختيارها من قبل متخصصين لأوجه المسرح المصرى والعربى والعالمى، ويتم عرض هذا القراءات فى حفلات صباحية للجمهور.

وأكد مختار ضرورة دراسة كل المشروعات الفنية المقدمة للفرقة بدقة وإخلاص، وذلك بدون أى التزام لأصحاب هذه المشروع إلا بعد الرجوع إلى لجنة دراسة المشروعات بالبيت الفنى للمسرح، كما أكد ضرورة العمل على برنامج عروض سنوى، وأيضا الالتزام بنظام يوازن ما بين رؤية المخرج ومتطلبات النص وإنتاج العمل وتسويقه، وبين الحفاظ على فرقة المسرح القومى وطاقتها ومبدعيها، فهم لهم الأولوية، يليهم باقى أعضاء فرق البيت الفنى للمسرح ثم أعضاء أعضاء نقابة المهن التمثيلية وأبنائنا من طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى تقديم الفرقة للائحة المالية المقترحة لأجور المخرج والممثلين لأعمال العروض المسرحية والقراءات المسرحية ومتابعتها.