شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تكشف كواليس استقبالها وإحياء حفلها فى استاد القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت نانسى عجرم فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، مدته حوالى 5 دقائق ونصف، خلال حفلتها الأخيرة فى استاد القاهرة، وغنائها أغنية "لو سألت أنت مصرى" وتفاعلها مع الجمهور، كما ضم لحظة وصولها إلى مطار القاهرة والاستعدادات الأخيرة قبل دخولها استاد القاهرة، بالإضافة إلى استقبال جمهورها، حيث حرصت على التقاط الصور السيلفى.
وأعربت المطربة اللبنانية نانسى عجرم عن سعادتها بعد إحياء حفلها في القاهرة باستاد القاهرة، الذى جمع عددا كبيرا من نجوم الفن، حيث نشرت صورة لإطلالتها خلال الحفل، وعلقت قائلة: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن.. قلبي يا قلبي مصر".
وتألقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى خامس فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها "أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك"، حيث تداولت لقطات لبعض أغانيها على السوشيال ميديا.
وكانت نانسى عجرم بدأت الحفل بأغنية "ما تيجى هنا"، وهنأت الجمهور الحاضر بعيد الحب قائلة: "أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم"، وغازلت المصريين بغناء أغنية "لو سألتك أنت مصري".
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