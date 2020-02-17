شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سمية الخشاب تشارك فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت النجمة سمية الخشاب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والذى يستمر حتى 19 من الشهر الحالى، داخل معهد العالم العربى بباريس، بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

وعبرت سمية عن سعادتها بالتواجد هناك لحضور فعاليات المهرجان مع كبار نجوم مصر والوطن العربى، متمنية النجاح للدورة الأولى من المهرجان بقيادة الدكتورة عبلة بالأسود.

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ومن نجوم الفن والإعلام المشاركين فى المهرجان النجمة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة السورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى.

وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة، للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".