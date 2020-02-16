ريتا حرب توضح بشأن ورد الخال.. وتوجه رسالة لمن يشكك بموهبتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتحضر الممثلة ريتا حرب للسفر إلى السعودية، من أجل البدء بتصوير عملها الدرامي الجديد "ضرب الرمل" الذي سيدخل ضمن السباق الرمضاني 2020، ويعرض عبر قناة "سي بي سي".

وأبدت ريتا سعادتها بهذه المشاركة الخليجية الأولى، إذ ستدخل الدراما السعودية من بابها العريض من خلال تقمص شخصية سيكون لها وقعها المميز، حيث ستبقي على لهجتها اللبنانية من خلال لعب دور المرأة اللبنانية العصامية التي خاضت معترك الحياة بقوة وببسالة.

وتجسد ريتا حرب في هذا العمل شخصية "ثريا" الزوجة الثانية لشوقي، الذي يجسد دوره الممثل خالد عبد الرحمن. وهي امرأة ذكية جدا يعتمد عليها زوجها في أمور كثيرة ويشاركها في اتخاذ قرارته المصيرية، لتتسارع بعدها الأحداث ضمن حبكة درامية مميزة، بخاصة أن العمل سيمتد على ثلاث مراحل عمرية ضمن قالب درامي عصري.

ولكن كان من اللافت، أنه عندما أعلنت ريتا حرب مشاركتها في هذا العمل حتى جرى تسريب خبر يتحدث أنه كان من نصيب الممثلة ورد الخال ليكون أولى أعمالها الخليجية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فطرقت الجهة المنتجة باب الممثلة ريتا حرب التي أعجبت بالشخصية وأبدت رغبتها الانضمام إلى فريق العمل الذي هو من كتابة محمد المزيني، إخراج ماجد الربيعان وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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وأكدت ريتا حرب أنها علمت بعد موافقتها على العمل أنه كان قد عرض على الممثلة ورد الخال، مشيرة إلى أنها متحمسة كثيرا لهذه التجربة التي يتفتح أمامها أبواب جديدة.

تجدر الإشارة، إلى أن الممثلة ريتا حرب سبق وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية في لبنان وتركت أثرا على الساحة نذكر منها: شخصية رزان في مسلسل أدهم بيك، لميس في مسلسل 10 عبيد صغار، رغدة في مسلسل طريق، آخر الليل.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة والإعلامية ريتا حرب التي تحدثت عن تجربتها الجديدة في الدراما السعودية.