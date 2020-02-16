هيفاء وهبي شغلت الجمهور في عيد الحب.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مصر للاحتفال بعيد الحب هناك مع جمهورها، حيث أحيت حفلا عنائيا في فندق الماسة بالعاصمة القاهرة.

وأطلت الفنانة بفستان من اللون الأحمر حمل توقيع المصمم ميخائيل شمعون، تميز بالقماش الحريري المنسدل مع القصة على جانب الخصر، وقصة الظهر المكشوف، نسقته بحذاء من Christian Louboutin.

وتزينت وهبي في الحفل بمجوهرات من الألماس، أقراط الأذن وسلسلة طويلة وخاتم، تميزت مجوهراتها بشكلها الدائري قليلا، مع سوار ناعم زين معصمها.

واحتفظت وهبي بستايل مكياجها الذي تظهر به في معظم الأوقات، معتمدة ستايل الـSmokey eyes لعينيها، مع أحمر خدود بأحد ألوان البني الفاتح، وأضافت إليه الملمع أو الـHighlighter، وأحمر شفاه باللون نفسه.

وتفاعل الجمهور الغفير الذي حضر الحفل مع أغاني هيفاء وهبي منها : "فرحانة"، و"حياة قلبي"، و"يابن الحلال"، و"أهضم خبرية"، و"توتة"، وغيرها.

كما انتقل الحديث إلى مواقع التواصل، حيث تصدرت إطلالتها تعليقات المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالفستان الذي اختارته وأشادوا بتصميمه وتنسيقه، وأكد آخرون أن الأمر ليس غريبا عن النجمة اللبنانية فهي دائما ما تشغل الجمهور في كل إطلالة تظهر بها في جميع المناسبات.

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وعلقت الفنانة أيضا: "مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور يستحق كل الحب والاحترام. من أجمل حفلاتي في أم الدنيا مصر".

ويأتي حفل هيفاء وهبي في عيد الحب بعد أيام من إحيائها حفلا في قصر القمر بمدينة كانكون الساحلية في المكسيك. تألقت خلاله بفستان مميز حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، تميز بالمزج بين أكثر من لون، البنفسجي، الأسود، البرتقالي، والأزرق السماوي.

وجاء تصميمه بأطوال متباينة، مع ذيل طويل، وفتحة صدر على شكل مربع، وارتدت معه المجوهرات نفسها.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية تتابع تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل "أسود فاتح"، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وصبري فواز، وعمر السعد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومعتصم النهار، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وسواهم.

كما تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎