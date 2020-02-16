ناردين تثير التكهنات لعدم استمرارها في "ذا فويس كيدز".. ماذا حصل معها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية ناردين فرج عن رغبتها في عدم الاستمرار بالموسم الثالث من برنامج "The Voice Kids"، دون الكشف عن التفاصيل التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.‏

وقالت ناردين في الفيديو الذي نشرته عبر "إنستغرام": "إعلان مهم، أنا فضلت إنكم تعرفوا مني أنا، مش هكون موجودة في آخر حلقتين من ذا ‏فويس كيدز، آخر حلقة ليا هي اللي جاية، بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم الثالث، أنا بجد بحبكم ومش هنسى الذكريات الحلوة ‏اللي قضيناها مع بعض". ‏

وأضافت:"بأكد أن (إم بي سي) بيتي التاني بعيد عن بيتي، الناس دي اشتغلت معاهم 7 سنين، وكلت معاهم عيش وملح، ومتأكدة إنهم يهمهم مصلحتي وبيخافوا عليا وكبرت معاهم، وعارفين أنا بحبهم قد إيه، الأهم بالنسبالي إن الواحد لما يمشي من مكان لازم بصمة وسيرة حلوة، ومتأكدة إن أنا نجحت في ده، ونهاية مشواري في ذا فويس كيدز، مش معناه نهاية كل شيء".

لكن حديث نادين فرج لم يمر مرور الكرام على المتابعين الذي تساءلوا عن سبب رفضها ذكر أسباب عدم استمرارها في البرنامج، مشددين على أن هناك أمرا ما قد حدث ومنعها من المواصلة في "ذا فويس كيدز"، لافتين إلى أن اعتذارها في مثل هذا الوقت من البرنامج يدل على وجود خلاف ما بينها وبين إدارة "إم بي سي"، كما أن حديثها يوحي بأنه إما أن إدارة القناة أنهت خدماتها أو أنها اعتذرت عن المواصلة في تقديم البرنامج لسبب معين.

وتمنى البعض من الإعلامية أنها لو ذكرت الأسباب حتى لا تفتح باب التكهنات أمام الجمهور وتنتشر الشائعات المتعلقة بالأمر، فيما قال البعض إن الإعلامية كان عليها أن لا تنشر المقطع وتتحدث عن مغادرتها للبرنامج أو أنها تتحدث بكل صراحة عن الأسباب التي منعتها من الاستمرار فيه.

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يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من "The Voice Kids" تضم محمد حماقي ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.‏

في هذا الموسم، جرت تغييرات على لجنة التحكيم؛ إذ حل الفنان عاصي الحلاني بديلا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، فيما حل الفنان محمد حماقي بديلا عن الفنان تامر حسني.

وكان غياب كاظم الساهر واضحا؛ إذ طالب عدد من المتابعين بعودته لتصبح لجنة التحكيم مكونة من 4 أشخاص، مؤكدين أن وجوده له بريق مميز وإضافة كبيرة.

ورأى عدد كبير من الجمهور أن النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي، كانا على قدر المسؤولية وإضافة جيدة للبرنامج، خاصة بعد الكيمياء المميزة التي جمعتهما بزميلتهما الفنانة نانسي عجرم.

على الجانب الآخر، تستعد ناردين لتقديم برنامج "التاسعة" برفقه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى المصرية، وخلال هذه الفترة تجهز ناردين لبروفات مكثفة استعدادا للبرنامج الجديد.