أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

لمع اسم شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري والتي بدأت في ظهورها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع والدتها ، وبدأت في الإعلان عن مستشفي تجميلية خلال عام 2019 وكان أشهر ظهور شام الذهبي بعد طلاق والدتها عن المنتج طارق العريان، وكانت تصدرت تريند جوجل والسوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة واخرها تصدرها اليوم بعد الاعلان عن حبيبها

وتألقت شام الذهبى بإطلالات مميزة ومختلفة، ومن ابرز اطلالتها فساتين الستومك وغيرها من الاطلالات المختلفة وأبرز اطلات شام الذهبي الملابس الكلاسيكية التي يمكن ان تناسب أي امرأة حيث تظهر دائما بالجواكت الكلاسيك والبنطلون الواسع القماش وعدم اعتمدها علي الجينز بشكل أساسي في اطلالاتها.

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