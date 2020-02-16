شاهد صور جديدة من حفل إليسا في دبي

نشرت الفنانة إليسا، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام" من حفلها الأخير التي قامت بإحيائه في القرية العالمية بدبي، إحتفالًا بعيد الحب. وقدمت إليسا، عدد كبير من ابرز الاغاني الخاصة بها منها :"إلى كل اللي بيحبوني"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك"، و"ولا بعد سنين"، وغيرها من الاغاني.

في نفس السياق تحيي، إليسا حفل غنائي جديد، في أربيل بالعراق، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 مارس القادم، ومن المتوقع حضور الحفل عدد جماهيري كبير جدًا. يذكر أن آخر ألبومات إليسا الفنية، البوم "إلى كل اللي بيحبوني" والذي ضم العديد من الأغاني المتنوعة.

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