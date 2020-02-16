نانسي عجرم تنشر فيديو كواليس حفلها في مصر عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، فيديو من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، من كواليس حفلها الأخير في مصر باستاد القاهرة الدولي، وعلقت عليه قائلة: "مصر".

وتضمن الفيديو، استقبال الألتراس العاشق لها فور وصولها الفندق، بجانب التحضيرات للحفلة في الغرفة، حتى لحظة وصولها إستاد القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم.

يُذكر أن تألقت نانسي، في حفل عيد الحب في القاهرة، بينما تحيي حفلاً غنائيًا آخر يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري في مصر بصحبة الفنان تامر حسني.

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