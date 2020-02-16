تحيي النجمة اللنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائياً ضخمًا في فندق الماسة بمدينة نصر، بمناسبة عيد الحب ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا.
وتقدم هيفاء خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل “أنا هيفا، ست البنات، ماتيجي نرقص، متقولش لحد” وغيرها من الأغاني.
وفي سياق آخر تواصل هيفاء حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد “أسود فاتح” المقرر أن تخوص به السباق الرمضاني المقبل.
قد يهمك ايضاً:
هيفاء وهبى فى الحطابة من أجل "حجر الإسكندر"
مصطفى خاطر يقابل هيفاء وهبى فى "حجر الاسكندر"
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي نجمة عيد الحب اليوم في الماسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.