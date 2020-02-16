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هيفاء وهبي نجمة عيد الحب اليوم في الماسة

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تحيي النجمة اللنانية هيفاء وهبي حفلًا غنائياً ضخمًا في فندق الماسة بمدينة نصر، بمناسبة عيد الحب ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا.

وتقدم هيفاء خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل “أنا هيفا، ست البنات، ماتيجي نرقص، متقولش لحد” وغيرها من الأغاني.

وفي سياق آخر تواصل هيفاء حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد “أسود فاتح” المقرر أن تخوص به السباق الرمضاني المقبل.

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