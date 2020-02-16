حسين الجسمي يتألق في حفل هلا فبراير

تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حفلته الليلة أمس الخميس الموافق 13 فبراير، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بدولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير.

وقدم الجسمي، خلال الحفل باقة من أروع الأغاني القديمة والحديثة، من بينها: "أما براوة، الطير، أبشرك، بحر الشوق، ستة الصبح"، وغيرها من الأغاني التي أشعل بها حماس جمهوره.

وكان حسين الجسمي، قام بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، احتفالا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية.

"نساء العرب" كلمات: راشد شرار، وألحان فهد الجسمي، بينما يقول مقطع منها :"يا مجيدات العطا سيرن لفوق.. وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق".

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ووجه الجسمي، رسالة إلى السيدات من خلال حسابه الرسمي على انستجرام قائلًا: "انجازات سيداتنا العربيات تدعو للفخر في كل الميادين والرياضية خاصة، التي احتفلنا بانطلاقها في الشارقة،‏ شكرًا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على حضورك ودعمك اللامحدود لدورة الألعاب للأندية العربية.

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