"سقف" لرامي جمال تحقق 6 ملايين مشاهدة

القاهرة - لايف ستايل حققت أغنية "سقف" للمطرب رامي جمال نجاحًا كبيرًا عقب طرحها خلال الأيام الماضية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وحقق فيديو كليب أغنية "سقف" 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 9 فبراير الماضي، وهي إحدى أغاني ألبوم "أنا لوحدي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة. ويظهر في الكليب عدد من نجوم الفن، منهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنا وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز. ومن نجوم الرياضة ظهر شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات، إلى جانب عدد من الإعلاميين منهم إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما. Advertisements قد يهمك أيضا:

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