شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد رامى جمال على طرح ألبومه بالتزامن مع ألبوم الهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المطرب رامى جمال على مقارنته وطرح ألبومه "أنا لوحدى" تزامنا مع ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب، قائلا: "بدل ما تقارن ألبومي وألبوم الهضبة بدل ما تقولولي ماتنزلش أو خلي بالك أو مش هتنجح اسمع اللي بتحبه حقك واحترم الشخص التاني".

وأضاف رامى جمال، عبر حسابه على تويتر: "مفيش حد فى إيده يمنع الرزق والنجاح، الحمد لله احنا الاتنين نزلنا واحنا الاتنين نجحنا بيكم، والمستفيد هو المستمع، وعلى فكرة أنا بحب الهضبة وباركتله وباركلي، وشكرا".



رامى جمال

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يشار إلى أن النجم رامى جمال حقق نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" الذى طرحه رامى جمال مؤخرا ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.