شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "سقف" لـ رامى جمال تحقق 8 مليون مشاهدة فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "سقف" الذى طرحها النجم رامى جمال منذ حوالى 5 أيام من ألبومه الجديد "أنا لوحدى" 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتصدرها الترند نظرا لاختلاف فكرتها ونوعية الموسيقى بها كما تصدر أيضا التريند بعدة أغانى منها "بيهم كلهم" و"استغنيت" وغيرها .

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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يذكر أن كليب "سقف" الذى طرحه رامى جمال ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.