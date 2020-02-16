فيديو.. حسن شاكوش يخرج من جنة الموسيقيين بسبب "أشرب خمور وحشيش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مغنى المهرجانات حسن شاكوش نجاحاً كبيراً فى الأسابيع الماضية بسبب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على يويتوب. بعد هذا النجاح بدأ شاكوش فى تلقى عروض للحفلات وغيرها، ولذلك بحث عن الحصول على تصاريح من النقابة والسير بشكل رسمي.

تقدم حسن شاكوش لاختبارات نقابة الموسيقيين للحصول على عضوية النقابة، فى نفس الوقت تقدم حمو بيكا أيضاً للاختبارات. أعلن حسن شاكوش عن حصوله على عضوية نقابة الموسيقيين وسط أنباء عن تسلمه كارنيه النقابة. خرج نقيب الموسيقيين هانى شاكر وأكد أن شاكوش اجتاز الاختبارات بنجاح ولكنه لم يصبح عضوا بعد. Advertisements فى نفس الوقت أكد هانى شاكر أن حمو بيكا رسب فى الاختبارات لأنه مبيعرفش يغنى ولا ينطق الكلام صح. احتدم الصراع بين حمو بيكا وشاكوش بسبب إعطاء الأخير تصاريح غناء واقترابه من عضوية النقابة. شارك حسن شاكوش فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار. غنى حسن شاكوش ومعه عمر كمال أغنية بنت الجيران ورددا مقطع "أشرب خمور وحشيش"، مما أثار حفيظة الجمهور والنقابة كذلك. بعد الحفل مباشرة أعلن هانى شاكر أن شاكوش خالف ثوابت المجتمع وسيتم إعادة النظر فى عضويته بالنقابة.بعدها أصدر هانى شاكر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا.

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