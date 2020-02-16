شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" يجمع هنا الزاهد وأحمد حاتم فى السينما بعد "قصة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم في فيلم جديد بعنوان "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم أمس السبت لعرضه خلال الفترة المقبلة.



هنا الزاهد واحمد حاتم

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى اطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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احمد حاتم وهنا الزاهد

أما أحمد حاتم فقد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "طاقة حب" المعروض حالياً على احدى القنوات المشفرة، والعمل من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وتأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى وتدور احداثه في طار رومانسى اجتماع.