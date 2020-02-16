أحمد فتحي يبدأ تصوير مشاهده في فيلم الغسالة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
يستعد الفنان أحمد فتحي للمشاركه في تصوير أول مشاهده في فيلم "الغسالة"، غدا الاثنين.
وكشف فتحي، في بيان له، أن الفيلم بدء تصويره أمس لكنه سيبدأ تصوير مشاهده من الغدا، موضحًا أن أحداث فيلم "الغسالة" مفاجأة للجمهور، وتدور في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي.
يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
وعرض مؤخراً للفنان أحمد فتحي في دور العرض السينمائي فيلم "الطيب والشرس واللعوب" من بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، حسام داغر، ياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.
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