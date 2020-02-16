أحمد مكي: "حزلقوم" حققت أعلى إيرادا بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان أحمد مكي، اليوم الأحد، عن تحقيق مسرحيته "حزلقوم" أعلى إيراد في موسم الرياض، بعد مشاركتها ضمن فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 حتى 9 فبراير على مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.
وكتب مكي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "الحمد والشكر لله.. مسرحية حزلقوم أعلى إيرادات في موسم الرياض كله.. الجمهور كان روحه حلوة ومتفاعل من قلبه.. أنا متحمس جدًا للعرض القادم في مصر بإذن الله".
مسرحية"حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي.
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