أحمد مكي: "حزلقوم" حققت أعلى إيرادا بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد مكي، اليوم الأحد، عن تحقيق مسرحيته "حزلقوم" أعلى إيراد في موسم الرياض، بعد مشاركتها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 حتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

وكتب مكي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "الحمد ‏والشكر لله.. مسرحية حزلقوم أعلى إيرادات في موسم الرياض كله.. الجمهور كان روحه حلوة ومتفاعل من قلبه.. أنا متحمس جدًا ‏للعرض القادم في مصر بإذن الله".‏

مسرحية"حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.‎