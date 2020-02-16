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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الذكرى السادسة لوفاة شقيقها الأكبر فريد المرشدي.
ونشرت "ناهد" صورة تجمعه به، وعلقت: "زي النهاردة من ٦ سنين، ولسه زعلانة و بتوحشني كأنه امبارح، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل".
يذكر أن فريد المرشدي رحل عن عالمنا عام 2014، إثر حادث سيارة، وكان الراحل قد تزوج من الفنانة سوسن بدر، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة داليا البحيري، وأنجب منها ابنته "قسمت".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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