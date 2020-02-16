بعد طرح البرومو التشويقي.. أمير كرارة يهنئ صناع فيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صناع فيلم"العارف"، بعد طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم عبر موقع يوتيوب. ونشر "كرارة" برومو الفيلم عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "وبعدين بقى، عز وفهمي وأحمد علاء ومرسي وبشير، مبروك يا رجالة، مبروك أحمد بدوي وتامر مرسي". Advertisements الفيلم تم تصويره بين 4 دول، هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة. "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

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