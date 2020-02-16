27 فبراير.. فتحي سلامة ومحمود التهامي يحييان حفلًا صوفيًا بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 27 من شهر فبراير الجاري، حفلًا صوفيًا، ويحيي الحفل كل من الفنان فتحي سلامة، والشيخ محمود التهامي.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بسعر تذكرة 110 جنيهًا.

يذكر أن الفنان فتحي سلامة: هو مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو وهو الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على عدة جوائز أخرى منها جائزة البي بي سي عام 2004، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الفيلم الطويل والقصيرة سنة 2000، وتعاون مع المخرج المسرحي سمير العصفوري في

تأليف موسيقى مسرحيات للمسرح القومي المصري.

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وأسس فتحي سلامة فرقة شرقيات عام 1988 التي قدمت أكثر من 2000 حفل موسيقي على مدى الأعوام السابقة وحتى الآن في أعرق مسارح العالم وفي أكبر مهرجانات الجاز والوورلد ميوزيك.، كما لديه تسعة ألبومات تعاون، وساهم أيضًا في توزيع وتلحين العديد من الاغاني للمشاهير أمثال: محمد منير، عمرو دياب، علي الحجار، انوشكا، مدحت صالح، كما اشترك في ورشه الموسيقيه العديد من فناني الاندرجروند مثل دينا الوديدي، مسار اجباري، شارموفرز.



جدير بالذكر أن الشيخ محمود التهامي نشأ وتربي في عائلة دينية معروفة بالصعيد ووالده الشيخ ياسين التهامي المنشد الديني، كما أسس مدرسة الإنشاد الديني والذي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتي الأن.

وأحيا التهامي العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية والأسيوية والإفريقية كما حصل على شهادات شرفية عليا من سبع دول تقديرا لجهودة في نشر ثقافة السلام من خلال الإنشاد الديني، ومنها لقب سفير الثقافة في الوطن العربي من الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وحصل علي لقب سفير الإبداع علي مستوي الوطن العربي، شارك بثلاث أغاني في ألبوم أوريجين مع الفنانة الأمريكية إليز ليبيك والذي حصل علي جائزة الجلوبال ميوزك أوورد وأختير كأفضل البوم لعام 2017 كما رشح لجائزة الجرامي 2018.