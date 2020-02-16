بمشاركة 5 أفلام.. الكاثوليكى يكرم «الزعيم » ويهدى دورته الـ 68 لسمير سيف

يفتتح مهرجان المركز الكاثوليكى فعاليات دورته الـ68، يوم الجمعة 28 فبراير بالعديد من المفاجآت، أبرزها حضور النجم عادل امام لاستلام درع تكريمه من المهرجان، حيث قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، منح جائزة الريادة السينمائية للفنانين: عادل إمام وأشرف عبدالغفور وصلاح عبدالله ونيللى وشيرين.

ويمنح المهرجان جائزة التميز الإعلامى للإعلامى أسامة الشيخ، وجائزة فريد المزاوى للمخرج محمد فاضل، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين عبدالوهاب، وجائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبدالعزيز، وجائزة الإبداع الفنى للكاتب والسيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمى، ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار حلمى بكر، والكاتب والسيناريست يوسف معاطى والفنان

صبرى عبدالمنعم.

كما يمنح المهرجان جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لأفضل ممثلة فى عمل درامى للفنانة سوسن بدر، عن دورها فى مسلسل «أبوالعروسة»، وجائزة أفضل ممثل فى عمل درامى للفنان سيد رجب، عن دوره فى المسلسل نفسه، وجائزة المركز التشجيعية للفنانة مى عمر.

ويعرض المركز فيلمًا تسجيليًا عن كل الراحلين من نجوم الفن العام الماضى، كما يصدر كتيب يجمع اعمالهم تكريماً لهم.

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ويتنافس خلال المهرجان خمسة افلام وهى «الضيف» للمخرج هادى الباجورى، «جريمة الإيموبيليا» للمخرج خالد الحجر، «الممر» للمخرج شريف عرفة،

«بين بحرين» للمخرج أنس طلبة، «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.

وتشكلّت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هذا العام من السيناريست عاطف بشاى (رئيس اللجنة)، وعضوية كل من الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسى، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د. غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.

وقال الاب بطرس دانيال مدير المركز ورئيس المهرجان، إن اللجنة العليا حددت موعد انطلاق المهرجان فى دورته الـ68 خلال الفترة من 28 فبراير المقبل حتى 6 مارس المقبل، وقررت إهداء الدورة لاسم المخرج الراحل سمير سيف تقديرًا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى.

وتتشكل لجنة اختيار الافلام المشاركة فى المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلٍ من ميشيل ماهر، جلال سعيد، مجدى سامى، من أصل ٣٣ فيلماً قد عُرضت تجارياً عام 2019.